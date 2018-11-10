Вчені рекомендують дітям грати на вулиці, щоб запобігти проблем із зором

Разом з тим, вчені підкреслюють, що не часте перебування на відкритому повітрі лише корелює з короткозорістю, але не викликає її.

До 2050 року короткозорість торкнеться майже 4,8 мільярда осіб, що на 2,8 мільярда більше, ніж у 2010-му році.

У Китаї, де понад 90 відсотків молодих людей короткозорі, це вважається епідемією, пише Naked Science.

У той час як ті, хто носять окуляри, зазвичай звинувачують в слабкому зорі гени, генетика сама по собі не може пояснити цю проблему, що швидко розвивається. Експерти стверджують, що ми недооцінюємо те, наскільки наш зір залежить від навколишнього середовища і, зокрема, від перебування на відкритому повітрі. Сьогодні з'являється все більше досліджень, які припускають, що час, проведений з друзями на вулиці, може знизити ризик розвитку короткозорості у дитини.

Крім того, що, перебуваючи на відкритому повітрі, ви змушуєте очі дивитися вдалечінь, життєво важливим для зору компонентом виявляється вплив зовнішнього освітлення, так як воно уповільнює осьовий ріст очей, який і сприяє короткозорості.

"Після того як ваша дитина народилася, ви вже не багато на що можете вплинути, тому важливо розуміти, що час, проведений в приміщенні за повсякденними справами, підвищує ризик виникнення короткозорості", - говорить Кеті Вільямс, співробітниця Королівського коледжу Лондона і співавтор дослідження, опублікованого в журналі British Journal of Ophthalmology.

У дослідженні брав участь 1 991 близнюк, всі вони народилися в період 1994-1996 років у Великій Британії. Протягом перших 16 років їх життя дослідники аналізували розвиток і поведінку кожної дитини за допомогою анкет і тестів, а також стежили за станом зору. Результати виявилися досить незвичайними.

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Наприклад, дослідження показало, що у дітей, народжених після успішного лікування безпліддя їх батьків, ймовірність розвитку короткозорості на 25-30 відсотків нижча, ніж у їхніх однолітків. На думку Вільямс, це може бути частково пов'язане з тим, що немовлята, народжені після лікування безпліддя, мають тенденцію до зниження ваги після більш недостатнього перебування в утробі матері і, згідно з деякими даними, відставання в розвитку і зниження когнітивних показників.

Крім того, дослідники з'ясували, що в народжених влітку короткозорість розвивається вдвічі частіше. Швидше за все, це пов'язано з тим, що такі діти починають ходити в школу раніше за багатьох своїх однолітків. Також вчені виявили, що шанси розвитку короткозорості зростають на 33 відсотки при високому рівні освіти матері. Вчені припускають, що це може мати якесь відношення до зв'язку інтелекту і короткозорості, проте визнають, що такі фактори, як соціальний статус і фінансове становище, також відіграють певну роль.

І звичайно, не можна забувати про технології. У дослідженні на близнюках години, проведені за комп'ютерними іграми в ранньому підлітковому віці, також збільшували шанси стати короткозорими. І не тільки тому, що екран негативно впливає на очі (безумовно, це факт), але й тому, що дитина проводить мало часу на відкритому повітрі. Це відносно нове явище, яке, як було встановлено, шкодить розвитку очей.

Однак разом з тим вчені підкреслюють, що не часте перебування на відкритому повітрі лише корелює з короткозорістю, але не викликає її, а вплив від користування девайсами на організм людини ще тільки потребує досліджень.