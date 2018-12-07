Ніяких рукостискань і вологий ніс: як не підхопити грип на роботі

Канадське видання дало поради, як вберегтися від збудників хвороб взимку.

З падінням температури на вулиці застуда і грип йдуть в наступ кожного року. Вірус легко можна підхопити навіть на робочому місці.

Щоб вберегтися від цих неприємностей, канадське видання CBC публікує деякі рекомендації, що варто і не варто робити.

Зокрема, видання радить утриматися від рукостискань. Звісно, ні що так не закріплює домовленості в бізнесі, як міцне потискання рук партнерів. Але, нажаль, це ще й дуже ефективний спосіб поширення вірусу грипу. Насправді цей жест лояльності має настільки погану славу в медичних колах, що деякі лікарі радять взагалі заборонити їх у лікарнях.

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«На щастя є менш шкідлива альтернатива: можна стукатися кулачками», - пише CBC.

Згідно з результатами досліджень, проведених у 2014 році у Великій Британії, такий трохи гангстерський дружній жест на 90% менше передає бактерій через руки, ніж традиційний привітальний жест.

«Порада: якщо рукостискання не уникнути у вашій конкретній діловій ситуації, тримайте ваші руки (і щойно отримані мікроби) подалі від обличчя, їжі чи напою, аж поки у вас не випаде шанс помити їх», - пише канадське видання.

Ще одна порада проти грипу каже: стежте за своїм носом. Адже це головне місце, через яке віруси потрапляють в організм. Тому ніс – перша «лінія оборони». Коли надворі стає холодно, вмикається опалення, яке, у свою чергу, призводить про зменшення вологості в приміщенні. Сухе середовище робить слизову оболонку носа тоншою. Через це циліям (маленьким волоскам у носі) стає важче відганяти зловісні мікроби.

Цікаво, що дослідження Єльського університету від 2014 року виявило, що холодний ніс гірше справляється із захистом від вірусів, ніж теплий. Якщо ж на роботі доводиться літати у відрядження, дослідження Університету Вікторії радить бути обережним. Адже у літаку в 100 раз легше підхопити щось шкідливе через сухість середовища в кабіні літака, а також через те, що всі пасажири тривалий час дихають одним і тим же повітрям.

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Порада: варто простежити за тим, щоб ніс був зволоженим, а також пити багато води. Не завадить також по можливості встановити спеціальний зволожувач біля робочого місця, встановивши рівень вологості на 3-50%. Якщо потрібно провести зустріч надворі, краще заховати ніс у теплий шарф, щоб він міг краще боротися проти бактерій. А якщо треба летіти у відрядження, можна перед вильотом зволожити ніс спеціальним гелем, який можна купити без рецепту, або хоча б вазеліном.

Видання також радить не соромитися використовувати спеціальні засоби дезінфекції для рук. Дослідження свідчать, що офісні працівники, які користуються ними 4-5 разів на день, скорочують ризик підхопити грип на дві третини. Однак, варто простежити, щоб у обраного засобу вміст спирту був не менше 60%, адже при такому рівні препарат буде найбільш ефективним.

Ще одна порада від CBC – щоб не захворіти, треба висипатися. Звісно, коли терміни «горять» або потрібно терміново їхати у відрядження, здоровий сон часто стає першою жертвою. Але в сезон грипу дуже важливо все знаходити час на сон. Його нестача негативно впливає на імунну систему. Американське дослідження від 2015 року показало, що добровольці, які спали менше шести годин на добу, в чотири рази частіше підхоплювали риновірус, який викликає запальні процеси.