Німецькі вчені встановили, як саме небезпечна інфекція може потрапити в мозок, а також які саме його частини він заражає.

В Німеччині вчені виявили перші докази того, що коронавірус може потрапити в мозок через слиз в носі. Для цього вони провели розтин тіл пацієнтів, які померли від дуже тяжкої форми COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані на сайті Nature Neuroscience. Спочатку коронавірус заражає носовий слиз, після чого відбувається проникнення в нюховий нерв. Автори вважають, що інфекція може також проникнути в центральну нервову систему в місці контакту нервів і слизової оболонки.

Читайте такожNewsweek: Вчені виявили зміни в мозку, через які люди з COVID-19 втрачають нюхЦе перші задокументовані докази того, що коронавірус може проникати в мозок через ніс. Вчені змогли їх виявити, провівши розтин 33 тіл пацієнтів похилого віку, які померли від COVID-19. За час пандемії стало очевидним, що вірус SARS-CoV-2 може стати причиною не лише респіраторних проблем. Він також здатен викликати неврологічні порушення. Зокрема, через нього у пацієнтів часто з'являється головний біль, слабкість, когнітивні порушення, втрата уваги й дезорієнтація, а також втрата відчуття запахів.

Щоб дослідити причини появи всіх цих симптомів, які виникають в результаті впливу на мозок чи нервову систему, німецькі вчені з Університету Charité — Universitätsmediz провели розтини померлих пацієнтів. Вони дослідили слизову оболонку в носоглотці, з якої зазвичай беруть мазок для ПРЛ-тесту на COVID-19. Також вчені дослідили зразки мозкових тканин.

Команда виявила високу концентрацію РНК коронавірусу в слизі носової порожнини. Також знімки, зроблені електронним мікроскопом, зафіксували цілі частинки коронавірусу в слизі. Але антигени, такі як білки шипів вірусу, були виявлені в зразках, взятих з мозку покійних. Автори також виявили білки шипів SARS-CoV-2 в окремих видах клітин слизової оболонки нюхової системи. В цьому місці інфекція може проникати в ендотеліальні й нервові тканини, а потім в мозок. Більше того, вчені виявили ознаки того, що нейрони нюхової системи були заражені.

Читайте такожВплив COVID-19: експерти розказали, як уберегтися від нервових зривів на тлі пандемії (відео)Також білки шипів коронавірусу були в частині мозку, яка відповідає за отримання й аналіз сигналів про запах і смак. Вчені знайшли сліди вірусу на стінках кров'яних судин мозку. Крім того, частинки SARS-CoV-2 були в інших ділянках мозку пацієнтів, зокрема в довгастому мозку, який відповідає за контроль респіраторної й серцево-судинної систем.

Автори дослідження наголошують, що вони проводили розтин людей, які померли від дуже тяжкої форми COVID-19. В середньому хвороба вбила їх за 30 днів після зараження. А вік цих пацієнтів був в межах 70 років. Тож німецькі вчені наголошують, що їхні висновки, швидше за все, не стосуються пацієнтів, у яких COVID-19 проходить у м'якій чи помірній формах.

Як коронавірус впливає на мозок?

Видання The Guardian писало про невелике дослідження, засноване на спостереженні лікарів на передовій пандемії коронавірусу. Воно виявило, що через COVID-19 у пацієнтів можуть з'явитися ускладнення, такі як психоз і запалення мозку.

Найбільш поширеним ускладненням виявився інсульт, який виникав через закупорку судин, крововилив або запалення судин під дією коронавірусу. Також у пацієнтів фіксували ознаки дезорієнтації й дивну поведінку через зміну психологічного стану.

Видання Newsweek писало про інше дослідження, яке виявило «старіння» мозку після зараження коронавірусом. Власне, йшлося про погіршення когнітивних можливостей. У пацієнтів, які перехворіли COVID-19, вони ставали такими ж, як і в людей, на 10 років старших від них. Найчастіше виявлені проблеми були пов’язані з увагою й логічним мисленням.

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Переклад: Лесь Димань