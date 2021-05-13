Глава ВООЗ додав, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус зробив щеплення від коронавірусу.

Про це він повідомив в Twitter.

Глава ВООЗ додав, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

"Сьогодні була моя черга зробити щеплення проти COVID19. Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх в усі частини світу якомога швидше. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, зробіть вакцинацію, коли прийде ваша черга" , - написав Гебрейесус.

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Ситуація з коронавірусом у світі

Всього в світі виявили майже160 мільйонів випадків зараження коронавірусом, від наслідків захворювання померли понад 3,3 мільйона осіб. Найбільше випадків зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції та Туреччині.

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Автор: Олег Давигора