Індійська влада визнала, що тіла жертв COVID-19 скидали в річки країни, зокрема, в річку Ганг.
Це перше офіційне визнання такого факту з боку влади, передає Reuters з посиланням на лист урядовця штату Уттар-Прадеш Маноджа Кумара Сінгха. Документ розіслали керівникам районів.
"Адміністрація має інформацію про те, що трупи хворих на COVID-19 та інші хвороби кидають до річок, а не утилізують відповідно до належних ритуалів. В результаті у багатьох місцях з річок витягають тіла", - зазначив у листі посадовець.
Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІЗа його словами, люди можуть вдаватися до таких заходів, зокрема, через брак коштів на купівлю дров для кремації - традиційного для Індії способу поховання мерців.
Чиновник звернувся до місцевих влад, аби вони боролися з такою практикою, а також пообіцяв, що уряд штату виділить бідним родинам по 5 тис. рупій (приблизно 68 дол.) на кремацію або поховання одного померлого.
Окрім того, поліції наказали патрулювати річки, щоб завадити скиданню тіл.
Коронавірусна криза в Індії
- В Індії фіксують антирекорди за кількістю нових заражень коронавірусом. У мегаполісах країни ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати, а ціни на поховальні обряди зростають.
- ЗМІ повідомляли, що тіла десятків людей, які, за попередніми даними, померли від коронавірусу, були викинуті на берег священної в Індії річки Ганг. Деякі ЗМІ заявляли про тисячі трупів.
- Водночас представник влади штату Уттар-Прадеш заявляв у суботу, 15 травня, що інформація про велику кількість тіл у річках неправдива. За його словами, періодично з річок виловлюють 10-20 мерців.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низького рівня вакцинації та більш заразними штамами вірусу.
- Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.
- ВООЗ назвала "індійський" штам коронавірусу міжнародною загрозою.
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