У ВООЗ кажуть, що такої кількості зараження кором не було 23 роки і цьому можна було запобігти.

У 2019 році кількість випадків захворювання на кір досягла найвищого показника за 23 роки. При цьому у багатьох країнах надто мало людей роблять щеплення від цієї інфекції через пандемію COVID-19.

Як пише Bloomberg, глобальна кількість підтверджених випадків зараження кором зросла до 869 770. Таку цифру вказали ВООЗ і Центр контролю й профілактики захворювань США у своєму звіті, опублікованому в четвер. Кількість смертей від кору зросла на 50% у порівнянні з показником за 2016 рік.

Відсоток людей, які зробили перше щеплення від кору, скорочувався впродовж останніх років. А пандемія коронавірусу ще більше сповільнює вакцинацію, - кажуть у ВООЗ. Таким чином, здоров'я близько 94 мільйонів людей опинилося під загрозою. Старший технічний спеціаліст з питань кору в ВООЗ Наташа Кроукрофт каже, що кількість уразливих до інфекції людей буде зростати. І це може призвести до початку "великої пожежі".

Читайте також"Може загинути половина населення Землі": науковці попереджають про нову пандемію - ЗМІВона також додала, що 73% всіх випадків зараження кором припали на 9 країн світу. Найбільші спалахи сталися в Конго, на Мадагаскарі, в Грузії, Україні й Казахстані. Всього за рік інфекція стала причиною 207,5 тисяч смертей.

"Захворюванню на кір можна повністю запобігти. В часи, коли в нас є потужні, безпечні й ефективні вакцини ніхто не повинен помирати від цієї хвороби", - сказав голова групи з вакцинації Gavi Сет Берклі.

В 2020 році кількість випадків зараження кором скоротилася, так само як й деякими іншими інфекціями. Заходи безпеки, до яких люди вдаються для скорочення поширення COVID-19, ефективно скорочують поширення вірусів загалом.

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Переклад: Лесь Димань