Рік наукової невизначеності закінчився появою двох вакцин, які, схоже, справді працюють, але препаратів буде ще більше.

Попри все, що вчені зробили для приручення біологічного світу, ще дуже багато речей лишається за межами людського розуміння. Коронавірус став одним з тривожних нагадувань про це, коли він несподівано з'явився в кінці 2019 року. Людський організм став для нього наївним, несвідомим господарем.

Впродовж року вчені розгадали багато загадок коронавірусу: як він поширюється, як проникає в клітини і як вбиває. Але головне питання стосувалося вакцин і нашої людської долі. У світі щеплення здатні зупинити поширення багатьох, але не всіх вірусів. Чи зможуть вони зупинити цей? Про це пише The Atlantic.

І тепер ми знаємо, що відповідь на це питання: "Так!". Компанії Pfizer і Moderna опублікували попередні дані випробувань, які свідчать, що їхні розробки більш ніж на 90% ефективні. І це вищий показник, ніж сподівалися вчені. Жодна з компаній не опублікувала поки повні дані своїх досліджень. Але незалежні моніторингові ради клінічних випробувань вже оцінили результати. А Управління продовольства й медикаментів США найближчим часом дозволить використовувати ці вакцини в надзвичайних випадках. Якщо в даних нічого різко не зміниться, дози препаратів будуть доступними вже в грудні.

Читайте такожЄврокомісія підписала угоду про закупівлю понад 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусуЗавданням на найближче майбутнє стане масове виробництво вакцин, їхня поширення в холодних чи навість ультра-холодних системах. Крім того, доведеться переконати скептиків зробити щеплення. Всі ці завдання не тривіальні, але все ж вони лежать в межах людських знань.

Видання пише, що найбільш непевний момент вже позаду. Наукові сумніви щодо вакцин від COVID-19 вирішені. Вакцини працюють. І тому можна видихнути з полегшенням.

"Тепер стало зрозуміло, що вакцини стануть нашим виходом з цієї пандемії", - сказала вірусолог з Інституту Догерті Канта Суббарао, яка займається дослідженням нових вірусів.

The Atlantic зауважує, що робота над вакцинами розпочалася всього 10 місяців тому. І тому поява перших ефективних препаратів відбулася за рекордний час. Зазвичай розробка тривала кілька років. Але не немає нічого дивного в тому, що Moderna і Pfizer стали першими, хто заявив про успіхи своїх вакцин. Обидві компанії покладаються на нову й до цього моменту не підтверджену ідею використовувати матричну РНК, а не ослаблений вірус чи його білки. Ідея вже давно пропонувала перевагу в швидкості.

Тепер вона пройшла перевірку пандемією й остаточно підтвердилася.

"Якщо вакцини на основі мРНК допоможуть покінчити з пандемією коронавірусу й повернутися до нормального життя, це стане початком нової ери в розробці вакцин", - пише видання.

Читайте такожІзраїль домовився з Pfizer про отримання вакцини проти COVID-19Людська імунна система потужна. Але вона не тренована й не вміє "прицілюватися". Саме для цього й потрібні щеплення. Вони містять нешкідливі часточки патогену, які служать оголошенням в дусі "їх розшукує поліція". Це дозволяє імунній системі розпізнати реальний вірус, коли він потрапить в організм. Зазвичай щеплення містять ослаблений чи неактивний вірус або певні особливі для нього молекули. Але для цього підходу розробникам вакцин потрібно зайнятися розмноженням вірусу і його молекул, що вимагає багато часу й грошей. І того, і іншого бракує в розпад пандеміє коронавірус.

Вакцини на основі мРНК пропонують хитрий "шлях навпростець". Не потрібно інтелектуальної з'ясовувати, як відтворити новий вірус. Наше тіло дуже добре це вміє робити. Коли коронавірус проникає в наш організм, він перетворює наші клітини в мініатюрні фабрики з виробництва його копій.

"Вакцини на основі мРНК перетворюють цю уразливість в перевагу. Що як ми зможемо обманути наші клітини й змусити їх виготовити один нешкідливий, але дуже впізнаваний вірусний білок? Так звані шипи коронавірусу відповідають цьому опису. Інструкція з його виробництва закодована в генетичному матеріалі під назвою мРНК", - пояснює видання.

Читайте такожNewsweek: Що означає, коли "ефективність" вакцини від COVID-19 становить 90%?Вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech містять трошки змінену мРНК шипів коронавірусу у бульбашці жиру. Людські клітини з'єднуються з цими бульбашками й виконують інструкцію з виробництва білка шипів вірусу. Клітини потім вказують імунній системі на цей білок як на щось вороже. Після цього людський імунітет починає готувати засоби для боротьби з такими ворожими речовинами на випадок, якщо вірус з такими шипами з'явиться.

Цей процес в цілому краще повторює етапи природного зараження, ніж традиційні вакцини. Тому теоретично препарати на основі мРНК можуть викликати кращу імунну реакцію на певні хвороби. Адже при введенні традиційної вакцини з ослабленим вірусом з'являються антитіла, призначені боротися з інфекцією. Але таким препаратам значно важче викликати реакцію Т-клітин, які теж грають важливу роль в імунній реакції на зараження.

Більше того, неактивний вірус і його часточки зникають з тіла за лічені дні. Але вакцини з мРНК продукують білки шипів два тижні. Про це сказав імунолог з Університету Пенсильванії Дрю Вайсмен, чиє дослідження вакцин на основі мРНК використали BioNTech і Moderna. Чим довше білки з шипів коронавірусу в організмі, тим потенційно кращою може бути імунна реакція.

Читайте такожNature: Коронавірус мутував і тепер може робити антитіла слабшимиВсе це - теоретичне припущення, як вакцини на основі мРНК повинні працювати. І ніхто на Землі не знав, що насправді буде відбуватися, якщо виготовити таку вакцину проти COVID-19. Аж до минулого тижня. Вчені створювати інші вакцини на основі мРНК ще до пандемії. Але технологія все ще була дуже новою. Ніхто не проводив масштабні клінічні випробування.

Тож дані масштабних клінічних тестів від Pfizer/BioNTech і Moderna стали першим реальним доказом, що вакцини на основі мРНК захищають від хвороби саме так, як і очікували вчені. Багато років, коли робота над цією технологією велася непомітно, дослідники сподівалися, що вона дозволить швидко забезпечити результат в разі спалаху пандемії. І от саме й сталося.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань