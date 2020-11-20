За перші поставки 225 млн доз вакцини від CureVac ЄС заплатить по $11,84 (10 євро).

Євросоюз може направити понад $10 млрд на закупівлю вакцин від коронавірусу, що розробляються компаніями Pfizer-BioNTech і CureVac.

Читайте такожМеркель розповіла, коли Євросоюз розраховує на реєстрацію вакцини в Європі (відео)Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника ЄС, який бере участь у переговорах.

За словами співрозмовника агентства, Євросоюз має намір купити сотні мільйонів доз вакцин. За кожну дозу вакцини, що розробляється Pfizer і BioNTech, Євросоюз погодився заплатити $18,34 (15,5 євро), зазначив він. Загальна вартість складе $3,7 млрд за 200 млн доз, а якщо буде закуплено ще 100 млн доз, збільшиться до $5,5 млрд. ЄС заплатить за перші поставки менше, ніж США.

За перші поставки 225 млн доз вакцини від CureVac ЄС заплатить по $11,84 (10 євро). Це нижче 12 євро, які компанія встановила в якості ціни за одну дозу вакцини, додав чиновник.

Закупівлі вакцини від коронавірусу

17 листопада влада ЄС підписали угоду з німецькою фармкомпанією CureVac про покупку у неї в майбутньому 405 млн доз вакцини від коронавірусу. В цілому Євросоюз вже домовився про постачання майже 2 млрд доз вакцини — подібні угоди вже підписані з AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi і Pfizer, у них планується купити 1,4 млрд доз. Крім того, Єврокомісія заявила, що близька до домовленості про постачання вакцини з фармкомпанією Moderna.

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Автор: УНІАН