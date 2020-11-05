Ситуацію з поширенням захворювання вдалося взяти під контроль.

Минулої весни в Нью-Йорку була нестача місць у лікарнях і моргах, а сьогодні ситуація в місті спокійна і контрольована.

Про це розповіла лікар Валентина Голобородько, йдеться в сюжеті ТСН.

За її словами, медикам в США не довелося обирати між тим, кому надавати допомогу, а кому ні.

"Навесні я і всі мої колеги написали заповіт. Ми почитали історії з Китаю, дізналися скільки медпрацівників захворіло, скільки вмирає, і оскільки ми не знали, як лікувати цих хворих, не було захисту, ми розглядали варіанти", - розповіла вона.

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На початку пандемії, згадує лікар, в приймальні хворі лежали в коридорах, лікарняний морг був переповнений, а захисні засоби медики поповнювали самостійно, друкуючи їх на 3D принтері.

Врятувати ситуацію допомогли кілька факторів: масове носіння масок, широке охоплення тестуванням і груповий імунітет.

Лікар згадує, що навесні вона дуже боялася заразити коронавірусом свою сім'ю: навіть знімала взуття перед дверима. Тепер вона розмірковує значно оптимістичніше.

"Неможливо перебувати в страху для мене - це не нормально. Ми пережили таке, після чого вже боятися складно", - зазначає вона.

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Автор: УНІАН