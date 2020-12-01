Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 63 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Станом на 1 грудня кількість хворих коронавірусною інфекцією в усьому світі склала 63,2 мільйона осіб. На сьогодні вірус COVID-19 забрав життя 1,47 мільйона людей на планеті, а змогли побороти інфекцію і одужати 40,5 мільйонів осіб.

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Найбільше випадків було зафіксовано в Сполучених Штатах Америки (13,5 мільйона), Індії (9,5 мільйона) і Бразилії (6,3 мільйона).

Кількість нових випадків коронавірусу в світі минулого тижня вперше за останні три місяці зменшилася, звітує Всесвітня організація охорони здоров'я. Зменшення цифр пояснюють ефектом від локдаунів, які запровадили більшість європейських країн.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

12 тисяч 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Також за минулу добу госпіталізовані – 1 тисяча 470 осіб, летальних випадків – 221, одужали – 10 тисяч 23 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 745 тисяч 123 людини, одужали – 355 тис. 172 особи, летальних випадків – 12 тисяч 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тисяча 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Дані щодо COVID-19 у Києві

У Києві за минулу добу зафіксували 1799 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці. З початку пандемії в столиці COVID-19 підтвердили вже у 72277 осіб. Померли від коронавірусу 1323 - плюс 31 людина за добу, одужали - 22843.

Локдаун в Україні: що відомо про інтелектуальний карантин

Міністерство охорони здоров'я в середу, 2 грудня, має надати висновки щодо карантину вихідного. І вже на основі них Кабмін прийматиме рішення щодо подальших обмежень. МОЗ також має підготувати певні пропозиції щодо карантину.

Разом з тим міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину питання закриття транспорту не підіймається.

Тим часом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив проти запровадження у місті локдауну.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 1 грудня

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Автор: Вікторія Гордієнко