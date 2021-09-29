Разом з тим, нещеплені співробітники зможуть потрапити на свої робочі місця тільки за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

У Ватикані всіх працівників зобов’язали вакцинуватися від коронавірусу. Так, уже з 1 жовтня без "зелених пропусків", які підтверджують пройдений курс вакцинації, не пускатимуть на робочі місця.

"Усім співробітникам, в тому числі і керівництву, а також позаштатному персоналу і всім, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов’язаних зі Святим Престолом, і всім відвідувачам цих установ пропонується мати при собі "зелений пропуск" з 1 жовтня", – йдеться в повідомленні The Vatican News.

Разом з тим, нещеплені співробітники зможуть потрапити на свої робочі місця тільки за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який мають зробити за власні кошти. Для таких людей санітарна влада Ватикану встановить термін дії довідки про негативний результат тесту.

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Крім того, співробітники, у яких не буде ні "зелених" пропусків, ні довідок, будуть вважатися як відсутні на робочому місці без поважної причини.

Раніше вакцинований від коронавірусу Папа Римський Франциск закликав людей взяти з нього приклад. Він висловився на підтримку вакцинації, при цьому визнавши, що навіть у Ватикані серед кардиналів є антивакцинатори.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко