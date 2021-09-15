За його словами, противники вакцинації є і в Колегії кардиналів.

Папа Римський Франциск заявив, що не розуміє, чому люди відмовляються від вакцинації проти COVID-19. За його словами, "у людства є історія дружби з вакцинами".

Як повідомляє AP, таку заяву понтифік зробив у середу, повертаючись зі Словаччини.

"Навіть у Колегії Кардиналів є кілька заперечувачів", - зазначив він.

За словами Франциска, один з них навіть був госпіталізований з коронавірусом. Вочевидь, мова йде про кардинала Реймонда Берка, який був госпіталізований в США і поміщений на штучну вентиляцію легенів.

Франциск нагадав, що протягом десятиліть дітей по всьому світу вакцинували від кору, паротиту і поліомієліту, "і ніхто нічого не говорив". Він допустив, що страхи і невпевненість з приводу вакцин від COVID-19 викликані різноманітністю препаратів, швидкими темпами затвердження і безліччю аргументів, "що розділяють".

Примітно, що Франциск не став посилатися на релігійні аргументи проти вакцинації, які використовуються деякими критиками.

Читайте також"Транзитним" іноземцям в Україні більше не потрібна самоізоляція

Понтифік зазначив, що Ватикан вакцинував своїх резидентів, персонал та їхні сім'ї, за винятком невеликого кола людей. Сам Франциск отримав щеплення вакциною Pfizer.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Техас від коронавірусу померла чотирирічна дівчинка - дитина померла через кілька годин після появи симптомів. Про матір дівчинки Калі відомо, що вона виступала проти вакцинації від COVID-19.

Автор: Дмитро Захаров