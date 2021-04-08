В організації кажуть, що необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок.

Зв'язок між застосуванням вакцини від коронавірусу AstraZeneca, розробленої у співпраці з Оксфордським університетом, і виникненням тромбозу - імовірний, але не підтверджений.

Читайте такожРегулятор ЄС визнав тромбоз побічним ефектом вакцини AstraZeneca (відео)Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає ТСН. В організації кажуть, що необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційну зв'язок між щепленням і можливими факторами ризику.

У свою чергу, в Комітеті з безпеки Європейського агентства лікарських засобів напередодні заявили, що утворення тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів - це рідкісний, але все ж побічний ефект препарату AstraZeneca. Втім її користь, наполягає єврорегулятор, перевищує ризики.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупиняла вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупиняла Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла