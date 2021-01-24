У ЄС очікують від фармацевтичних компаній дотримання умов підписаних контрактів.

Європейський Союз посилює тиск на виробників вакцин від коронавірусу через затримки у постачанні препарату.

Читайте такожНауковці стверджують, що через пандемію людям бракує фізичної активностіПро це президент Європейської Ради Шарль Мішель у неділю, 24 січня, заявив французькій радіостанції Europe 1, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

За його словами, у ЄС очікують від фармацевтичних компаній дотримання умов підписаних контрактів. В іншому випадку ЄС збирається вдатися до юридичних процедур, попередив Мішель.

Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що британська фармкомпанія Astrazeneca не зможе виконати свої зобов'язання за контрактом з ЄС, і через проблеми виробничого характеру більш ніж удвічі зменшить кількість доз вакцини від коронавірусу, призначених для країн ЄС.

Ще раніше стало відомо про наміри виробника німецько-американської вакцини BioNTech/Pfizer на три-чотири тижні скоротити заплановані обсяги постачання вакцини в Європу. В компанії такі кроки пояснили необхідністю збільшити виробничі потужності.

Як відомо, плани з проведення кампанії з масової вакцинації у ЄС передбачали вакцинацію щонайменше 70 відсотків дорослого населення до кінця літа. Тепер президент Європейської Ради визнав, що виконати їх буде складно.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Світлана Закелова