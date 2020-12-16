Програма ВООЗ, мета якої провести вакцинації в 91 країні світу, може провалитися.

Глобальний механізм ВООЗ із забезпечення бідних країн вакцинами від COVID-19 зіштовхнувся з "дуже високим" ризиком зазнати провалу. Потенційно мільярди людей можуть лишитися без доступу до щеплень від коронавірусу до 2024 року.

Читайте такожУ світі на коронавірус захворіли більше 73 мільйонів людейПро це пише Reuters з посиланням на внутрішні документи. Програма COVAX від ВООЗ - головна глобальна схема для проведення вакцинації в країнах з малими і середніми доходами по всьому світу. Вона ставить за мету доставити щонайменше 2 мільярди доз до кінця 2021 року й забезпечити захистом 20% найбільш уразливих до хвороби людей в 91 країні світу. Здебільшого йдеться про країни Африки, Азії й Латинської Америки.

Але внутрішні документи, які опинилися в руках Reuters, свідчать, що промоутери програми скаржаться на нестачу фінансування. Крім того, вони зіштовхнулися з ризиком поставок і складними умовами угод, які можуть унеможливити виконання мети COVAX.

"Ризик провалу успішної побудови можливостей COVAX дуже високий", - йдеться у внутрішньому звіті для організації Gavi, яка об'єднує уряди, фармакологічні компанії, доброчинні й міжнародні організації для організації глобальних кампаній вакцинації. Gavi разом з ВООЗ головують в програмі COVAX.

Читайте такожЄвросоюз може передати 5% своїх вакцин проти коронавірусу бідним країнам - ЗМІЦей звіт й інші документи, підготовлені Gavi, обговорюються під час зустрічі ради організації, яка проходить 15-17 грудня. В одному з документів йдеться, що провал програми може залишити людей у бідних країнах без доступу до вакцин від COVI-19 до 2024 року.

Можливість невдачі COVAX підвищує той факт, що схема була створена надто швидко. І діяти доводиться "на неосвоєній площині".

"Нинішній рівень ризиків перевищує готовність до них, поки не буде повної ясності щодо масштабу цих ризиків й можливостей їх пом'якшити. Саме тому потрібні інтенсивні зусилля щодо пом'якшення для зрівняння самих ризиків і готовності до них", - йдеться в документі.

Минулого місяця Gavi найняла Citigroup для надання порад щодо скорочення фінансових загроз. В записці за 25 листопада, поданій раді Gavi, радники Citigroup говорять, що найбільший ризик для програми - це пункти в контрактах, які дозволяють країнам не купувати вакцини, замовлені через COVAX. Потенційна розбіжність між поставками доз і попитом - це "не той комерційний ризик, який може пом’якшити ринок чи багатосторонні банки розвитку", такі як Світовий банк.

Читайте такожПочаток вакцинації від COVID-19: у США розвезуть близько 3 мільйонів доз вакцини до 150 розподільних центрів"Тому його потрібно пом'якшити або шляхом переговорів щодо контракту, або через пласт поглинання ризиків Gavi під керівництвом структур правління", - йдеться в пораді CitiGroup.

На питання журналістів про документи, представник Gavi відповів, що організація впевнена у спроможності досягти поставлених цілей.

Вакцина від коронавірусу: що збирається отримати Україна?

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

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Переклад: Лесь Димань