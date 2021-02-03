За словами американського психіатра Джозефа Лайно, тривога є частиною вбудованої системи сигналізації тіла, що попереджає людину про небезпеку в навколишньому середовищі.

Про те, що рівень тривоги підвищений, можуть говорити біль у м'язах, нудота і озноб, що викликають відчуття, ніби організм бореться із застудою або грипом.

Читайте такожЯк не з'єднання їхати з глузду, зустрічаючи свята в самоізоляції: порадиТим часом, є деякі підказки про те, що тіло фізично відгукується на підвищену тривогу і тривожність.

Прискорене серцебиття. За словами американського психіатра Джозефа Лайно, тривога є частиною вбудованої системи сигналізації тіла, що попереджає людину про небезпеку в навколишньому середовищі. Ділянка мозку - мигдалеподібне тіло - сигналізує про передбачувану загрозу, викликаючи каскад ефектів: наприклад, викид гормонів кортизолу і адреналіну, що готують до втечі або боротьби, передає medikforum.

«Це може збільшити частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск і навіть призвести до прискореного серцебиття", - говорить доктор Лайно.

За словами фахівця, дані реакції не є небезпечними для здоров'я, будучи тимчасовими. Але якщо тривога стає некерованою, це може шкодити серцю.

Озноб або пітливість. Інша частина мозку, включена в формування почуття тривоги - це гіпоталамус, який регулює тепло тіла. Коли тривога починає тяжіти, людина може відчувати різку зміну температури.

«У вас може бути озноб, при цьому одночасно ви відчуваєте себе мокрим. До того ж в поєднанні з припливами спеки або холоду можуть проявлятися дивні м'язові болі. Цей ефект може відбуватися через те, що організм, реагуючи на тривогу, змушує м'язи напружуватися, готуючись до можливої втечі», - пояснив Джозеф Лайно.

Задишка. При сильній тривозі (наприклад, під час панічної атаки) частішає пульс і виникає задишка. Якщо при цьому в грудях виникає біль, симптоми не проходять або через кілька хвилин стає явно гірше, – потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.

Нудота, інші ознаки нетравлення. Ці фізичні симптоми тривожності пояснюються великою кількістю нервових волокон в травному тракті (конкретно в кишечнику). Крім того, кишечник містить велику кількість серотоніну, хімічної речовини, відомої як "гормон щастя", провідника сигналів між нервовими клітинами.

"Коли стається емоційний стрес, він може порушити нервову сигналізацію і реакцію серотоніну. Результат? Проблеми з животом. Будь-який вид емоційного дисбалансу може викликати проблеми у вигляді нудоти, нетравлення і розлади», - зазначає експерт.

Поколювання, різкі болі. Центральна нервова система пов'язана з периферичною нервовою системою, і коли в мозку виникає тривога, вона посилає сигнали по всіх цих зв'язках. Наслідком такої сигналізації стають фізичні симптоми у вигляді поколювання, що відчувається в кінцівках, а також здибленого волосся на тілі.

«Якщо нервовий імпульс спрацьовує раптово, це також може викликати різкий біль або здавлювання, особливо в тих ділянках, де нерви згруповані більш щільно, наприклад в попереку, щелепі або шиї», - поділився експерт.

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Автор: УНІАН