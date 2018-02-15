Боєць АТО по дорозі додому помер при загадкових обставинах

Чоловіка знайшли мертвим на березі річки Південний Буг, поруч з ним сидів його пес.

Командир взводу 9 окремого батальйону «Вінниця» 59-ї окремої мотопіхотної бригади сержант Василь Семченко загинув за дивних обставин. Він повертався в рідне село Метановка Вінницької області, але не доїхав 15 км.

Читайте такожЗалишилися дружина і донька: на Кіровоградщині попрощалися із загиблим в АТО сержантом (фото)Як розповіли товариші по службі 50-річного контрактника, 6 лютого він виїхав з пункту постійної дислокації частини в Кодимі Одеської області на таксі. З ним був собака. Вранці 7 лютого чоловіка знайшли мертвим на березі річки Південний Буг у селі Красносілка Бершадського району Вінницької області. Василь лежав обличчям вниз у воді. Пес сидів поруч з господарем. Слідів насильства на тілі знайдено не було, в легенях була вода.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 КК України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією «природна смерть», оскільки на тілі немає явних ознак насильства.

Поховали 50-річного бійця АТО в Метанівці (Вінницька область). Семченко був розлучений, у нього залишилася 27-річна донька Інна.

Як повідомляв УНІАН, поблизу Широкіно чотирьох морських піхотинців вбили товариші по службі.