Поліція розкрила звіряче вбивство цілої сім'ї на Донбасі - родичів кума Януковича (фото, відео)

Зловмисники катували та вбили 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.

Поліція затримала трьох членів злочинної групи, підозрюваних у вбивстві родини підприємців у місті Велика Новосілка Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, зловмисники у грудні 2017 року катували та вбили 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.

За словами першого заступника голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, поліцейські відпрацювали всі версії вчинення потрійного вбивства. Проте основною версією розглядалося вбивство з метою заволодіння майном і цінностями загиблих, оскільки напередодні вони отримали значну суму грошей за реалізовані зернові культури.

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«Можу на теперішній час сказати, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні «Донбас», а останній час всі разом входили до внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», – заявив Аброськін.

Під час обшуків вилучено речові докази, а також арсенал нелегальної зброї: рушницю, протитанковий гранатомет, 14 гранат та набої.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня на підконтрольній території Україні Донбасу правоохоронці виявили чоловіка, дружину та їхнього 23-річного сина в їхньому будинку, пов'язаними і мертвими. Перед смертю їх катували - на тілі є сліди різаних ран.

Вбита сім'я виявилася найближчими родичами кума Віктора Януковича Валерія Шири.