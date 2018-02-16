У Києві на станції метро облили фарбою дівчину, яка роздавала газети "Вести" (фото)
09:43, 16 лютого 2018Інциденти
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Інцидент стався на станції метро Палац Спорту сьогодні вранці, в якому зараз стані дівчина поки невідомо.
Газети теж були облиті фарбою / фото Київ Оперативний, Facebook
Сьогодні вранці у Києві на станції метро Палац Спорту невідомий облив фарбою газети і дівчину, яка їх роздавала.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.
«Щойно на станції метро Палац Спорту невідомий облив фарбою газети і дівчину, що їх роздавала, після чого зник», – йдеться в повідомленні.
На прикріплених до посту фотографіях можна побачити облиті блакитною фарбою газети «Вести», які лежать на підлозі біля входу в метро.
У якому зараз стані дівчина поки не повідомляється.
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