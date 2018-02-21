Українець намагався вивезти у Росію у протезах ніг понад 70 нагород часів Другої світової війни

Прикордонники виявили в протезах обох ніг чоловіка 10 орденів та 63 медалі часів Другої світової війни та передали його СБУ.

У пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) прикордонники виявили понад 70 орденів та медалей у протезах ніг пасажира автомобіля. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте такожПрикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти з ЧАЕС майже 100 кілограмів радіоактивного металобрухту (фото)"Учора в пункті пропуску "Гоптівка", що на кордоні з Росією, під час перевірки одного з авто прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією та участю Служби безпеки України, виявили понад 70 орденів та медалей часів Другої світової війни", - йдеться в дописі.

Так, у цей пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль марки "Ніссан", в якому як пасажир їхав громадянин України 1972 року народження.

"За результатами перевірки в протезах його обох ніг було виявлено 10 орденів та 63 медалі часів Другої світової війни", - зазначили прикордонники. Порушника разом із знахідкою передали співробітникам СБУ. Тривають процесуальні заходи.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українець намагався навприсідки прокрастись до Польщі повз прикордонників.