Під Києвом фура протаранила ресторан (фото, відео)

Mercedes виїхав на зустрічну смугу, зніс світлофор і врізався в будівлю ресторану.

Під Києвом на в'їзді в Гостомель самоскид Mercedes зіткнувся з фурою DAF, після чого влетів в будівлю ресторану Корчма.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли патрульні, обидва автомобілі рухалися в бік Бучі. Фура зупинилася на червоне світло світлофора, проте водій самоскида не помітив зупинку машини, що йде попереду і врізався в причіп.

Після удару Mercedes, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, зніс світлофор і врізався в будівлю ресторану.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Обидва водії були тверезими. На місці працює поліція, подробиці аварії встановить слідство.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва зіткнулися легковик і маршрутка.