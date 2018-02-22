Під Києвом фура протаранила ресторан (фото, відео)
20:31, 22 лютого 2018Інциденти
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Mercedes виїхав на зустрічну смугу, зніс світлофор і врізався в будівлю ресторану.
Самоскид Mercedes зіткнувся з фурою DAF / "Інформатор"
Під Києвом на в'їзді в Гостомель самоскид Mercedes зіткнувся з фурою DAF, після чого влетів в будівлю ресторану Корчма.
Про це повідомляє "Інформатор".
Як розповіли патрульні, обидва автомобілі рухалися в бік Бучі. Фура зупинилася на червоне світло світлофора, проте водій самоскида не помітив зупинку машини, що йде попереду і врізався в причіп.
ДТП сталася в Гостомелі / "Інформатор"
Після удару Mercedes, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, зніс світлофор і врізався в будівлю ресторану.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. Обидва водії були тверезими. На місці працює поліція, подробиці аварії встановить слідство.
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