Під Києвом фура протаранила ресторан (фото, відео)

20:31, 22 лютого 2018
Інциденти
750 0
"Інформатор"

Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли патрульні, обидва автомобілі рухалися в бік Бучі. Фура зупинилася на червоне світло світлофора, проте водій самоскида не помітив зупинку машини, що йде попереду і врізався в причіп.

"Інформатор"

Після удару Mercedes, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, зніс світлофор і врізався в будівлю ресторану.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Обидва водії були тверезими. На місці працює поліція, подробиці аварії встановить слідство.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва зіткнулися легковик і маршрутка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП під Києвом#вантажівка влетіла в ресторан