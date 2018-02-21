Дівчина "пролетіла" через весь салон: у центрі Києва зіткнулися легковик і маршрутка (фото)
19:05, 21 лютого 2018Інциденти
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Унаслідок ДТП дівчину госпіталізували, вона вдарилася головою.
Постраждала пасажирка маршрутки / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на перехресті Саксаганського і Льва Толстого сталася ДТП з постраждалими.
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За попередньою інформацією, водій Hyundai "підрізав" маршрутку "Богдан". У свою чергу, водій автобуса не встиг зреагувати і в'їхав у легковик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
"Постраждала дівчина-пасажир автобуса, яка "пролетіла" по всій маршрутці і вдарилася головою. Госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого в Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток постраждали 12 осіб, двоє з них тяжко травмовано.
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