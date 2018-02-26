Дитина отримала травму голови: поліція розповіла подробиці інциденту в столичному аквапарку

На 11-річного хлопчика впала частина конструкції водної гірки.

За фактом травмування дитини в столичному аквапарку розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, ввечері у суботу, 24 лютого, на 11-річного хлопчика впала частина конструкції, внаслідок чого він отримав травму голови.

Про інцидент до чергової частини Оболонського управління поліції повідомив батько хлопчика. На момент повідомлення він перебував із сином у лікарні.

Читайте також"Це кричуща брехня": співвласник ТРЦ відреагував на інцидент в аквапарку КиєваСлідчо-оперативна група на місці оглянула приміщення та поспілкувалася із працівниками закладу. За попередньою інформацією, на хлопчика впала частина пластикового каркасу водної гірки.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Правоохоронці з’ясовують подробиці та обставини травмування дитини.