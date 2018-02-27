Не підпалили, а підірвали: з'явилися нові подробиці щодо інциденту в офісі угорського союзу в Ужгороді (фото)

З камер відеонагляду видно, що невідома особа принесла сумку з вибухівкою та поклала її прямо на підвіконня, кажуть в Закарпатській обласній раді.

За попередньою інформацією, невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на підвіконня офісу Товариства угорської культури Закарпаття, який здетонував близько 3 ночі 12 хвилин 27 лютого.

Нові подробиці інциденту розповів перший заступник голови Закарпатської обласної ради та заступник голови КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) Йосип Борто в коментарі "Mukachevo.net".

За його словами, усе, включно із виконавцем, зафіксували камери відеонагляду, як на будівлі офісу КМКС, так і на інших будівлях на Православній набережній в Ужгороді.

"Сьогодні в 3 години вночі невідомі, чи невідома особа здійснила терористичний акт проти нашого офісу. З камер відеонагляду видно, що невідома особа принесла сумку з вибухівкою зі сторони пішохідного мосту, певний час копирсалася у ній під вікном нашого офісу, а тоді поклала цю сумку прямо на підвіконня і в 3:05 пішла в сторону угорського консульства, далі по набережній. Через 7 хвилин після цього пролунав потужний вибух, який почула охорона сусідніх будівель та викликала пожежних та поліцію. Вибух був такої сили, що спрацювала навіть сигналізація на будівлях, що розташовані на іншому боці річки, туди пішла ударна хвиля. Також в результаті вибуху було вибито обидва вікна офісу, а всередині нього почалася велика пожежа, яка знищила вщент весь офіс, усі приміщення 2-поверхового будинку. Мені повідомили про інцидент о 3:15, і вже близько 3:25 я був на місці, – переповів Mukachevo.net усі подробиці нічного інциденту Йосип Борто. – Впевнений, що в Україні та Закарпатті зокрема не знайдеться людини, яка би вчинила цей злочин. У нас є націоналісти, ультранаціоналісти, але я не думаю, що це зробили громадяни України", - заявив він.

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Зазначається, що про вибух, який передувам пожежі в офісі КМКС інформували спершу джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах. Про це також пишуть й угорські ЗМІ.

Наразі поліція ще не оприлюднила деталі щодо цього інциденту. Зокрема нема інформації про причини пожежі, чи був вибух, і що його спричинив.

Як повідомлялося, МЗС Угорщини через підпал офісу спілки в Ужгороді викликало посла України для пояснень.