У Києві затримали озброєну банду викрадачів елітних авто (фото)

У гаражі зловмисників правоохоронці виявили позашляховик, який перебував у розшуку, а також запчастини до невстановленої іномарки.

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася розбоями та викраденням елітних автомобілів. При обшуку у гаражі зловмисників, окрім викраденого авто, було знайдено зброю та пакетик з речовиною, схожою на наркотичну.

Читайте такожУ Києві спалили автомобіль відомого адвокатаЯк повідомляє прес-служба київської поліції, тиждень тому до правоохоронців звернувся чоловік із заявою про викрадення авто «Хонда», яке він залишив біля будинку на проспекті Курбаса. Оперативники розпочали пошуки машини.

Зазначається, що під час відпрацювання інформації працівники карного розшуку столичного главку встановили, що до викрадення іномарки причетні четверо киян. Після з’ясування їх місця знаходження правоохоронці затримали зловмисників.

Затримані мешканці столиці, 1990, 1994, 1996 та 1986 років народження. Працівники поліції також відпрацьовують інформацію щодо їх причетності до розбійного нападу на столичне кафе, звідки викрали оргтехніку. Крім того, раніше поліцейські заарештували їх організатора за викрадення автівки у мешканки Печерського району столиці.

«Слідчі Святошинського управління поліції провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у гаражі. Там поліцейські виявили авто «Хонда», а також запчастини до «БМВ», помпову рушницю, пістолет іноземного виробництва та пакетик із речовиною, схожою на наркотичну. Вилучене направили на експертизу», - вказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці розслідують злочин за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялось, що співробітники поліції Києва викрили та затримали іншу групу викрадачів елітних автомобілів.