На Житомирщині внаслідок стрілянини у кафе одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Сутичка сталася між групою чоловіків, внаслідок якої двоє із них отримали вогнепальні поранення. Один з травмованих від отриманих ушкоджень помер у лікарні, життя іншого медикам вдалося врятувати.

У місті Коростень Житомирської області внаслідок стрілянини у кафе одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

«3 березня в одному з кафе Коростеня виникла сутичка між групою чоловіків, внаслідок якої двоє із них отримали вогнепальні поранення. Один з травмованих від отриманих ушкоджень помер у лікарні, життя іншого медикам вдалося врятувати», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформація про доставлення до лікарні жителів райцентру, 1991 та 1995 р.н., з вогнепальними пораненнями надійшли з проміжком у півгодини відразу з двох медичних закладів міста. З’ясовуючи обставини, поліцейські встановили, що обидві події пов’язані між собою.

Читайте такожБіг 15 км через поля босоніж: на Хмельниччині поліція затримала злодія-невдаху

«Нині відомо, що травмовані того вечора, близько 18.45, зустрілися в одному з кафе міста. Після нетривалого спілкування між ними виникла сутичка, що закінчилась стріляниною. Один з чоловіків отримав поранення черевної порожнини, що у подальшому призвело до його смерті, інший – наскрізне поранення грудної клітини», - повідомили УНІАН у поліції.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування відразу за кількома статтями кримінального кодексу – ст. 115 (умисне вбивство), ст.15 (замах на злочин), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обидва чоловіки раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі поліцейські встановлюють деталі інциденту та усіх учасників події.