В Одесі на вулиці знайшли труп росіянки
17:22, 06 березня 2018Інциденти
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На думку чоловіка, жінка могла померти від передозування наркотиками.
Мертва молода жінка лежала на тротуарі / фото УНІАН
В Одесі на вулиці Генерала Петрова знайшли труп жінки.
Як повідомив виданню "Odessa.online" співмешканець померлої, жінка є громадянкою РФ. Чоловік знайшов тіло недалеко від тренажерного клубу «Смайл», де його подруга призначила йому зустріч.
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На місці працює слідчо-оперативна група. На думку чоловіка, жінка могла померти від передозування наркотиками.
Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі на зупинці виявили труп.
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