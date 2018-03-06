В Одесі на вулиці знайшли труп росіянки

На думку чоловіка, жінка могла померти від передозування наркотиками.

В Одесі на вулиці Генерала Петрова знайшли труп жінки.

Як повідомив виданню "Odessa.online" співмешканець померлої, жінка є громадянкою РФ. Чоловік знайшов тіло недалеко від тренажерного клубу «Смайл», де його подруга призначила йому зустріч.

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На місці працює слідчо-оперативна група. На думку чоловіка, жінка могла померти від передозування наркотиками.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі на зупинці виявили труп.