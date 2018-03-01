У Кривому Розі на зупинці виявили труп

Тіло загиблого накрили клейонкою і воно лежало на доріжці біля зупинки на Автовокзалі.

Сьогодні, 1 березня, в Довгинцівському районі у Кривому Розі був виявлений труп літнього чоловіка.

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Як повідомили кореспонденту 0564 очевидці, тіло загиблого накрили клейонкою і воно лежить на доріжці біля зупинкового павільйону на Автовокзалі.

На місці працювали слідчі Довгинцівського відділення поліції. За словами правоохоронців, на тілі померлого слідів насильства не виявлено. Труп буде направлено на СМЕ.

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