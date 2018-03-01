У Кривому Розі на зупинці виявили труп

09:54, 01 березня 2018
Інциденти
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0564

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Як повідомили кореспонденту 0564 очевидці, тіло загиблого накрили клейонкою і воно лежить на доріжці біля зупинкового павільйону на Автовокзалі.

На місці працювали слідчі Довгинцівського відділення поліції. За словами правоохоронців, на тілі померлого слідів насильства не виявлено. Труп буде направлено на СМЕ.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки.

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Теги: #труп на зупинці#труп у Кривому Розі