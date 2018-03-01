У Кривому Розі на зупинці виявили труп
09:54, 01 березня 2018Інциденти
1341 0
Тіло загиблого накрили клейонкою і воно лежало на доріжці біля зупинки на Автовокзалі.
На тілі померлого слідів насильства не виявлено / 0564
Сьогодні, 1 березня, в Довгинцівському районі у Кривому Розі був виявлений труп літнього чоловіка.
Читайте такожУ квартирі в центрі Одеси знайшли обезголовлену 29-річну дівчину
Як повідомили кореспонденту 0564 очевидці, тіло загиблого накрили клейонкою і воно лежить на доріжці біля зупинкового павільйону на Автовокзалі.
На місці працювали слідчі Довгинцівського відділення поліції. За словами правоохоронців, на тілі померлого слідів насильства не виявлено. Труп буде направлено на СМЕ.
Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter