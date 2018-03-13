З України депортували 19-річного поляка, який в каміні ресторану на Тернопільщині спалив український герб (фото)

Юнак під час відпочинку з друзями публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали у закладі громадського харчування.

З України депортували 19-річного поляка, який на Тернопільщині спалив герб України.

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Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, юнак під час відпочинку з друзями публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали у закладі громадського харчування.

За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя.

Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Співробітники СБУ висловлюють вдячність адміністрації закладу харчування та керівництву вишу, завдяки принциповості та патріотичній позиції яких вдалося оперативно розслідувати обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, як свідчать результати останніх соцдосліджень у Польщі, ставлення поляків до українців наразі найгірше за останні 10 років.