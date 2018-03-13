З України депортували 19-річного поляка, який в каміні ресторану на Тернопільщині спалив український герб (фото)

18:29, 13 березня 2018
Інциденти
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Юнак вчинив акт вандалізму під час відпочинку / Фото прес-служби СБУ у Тернопільській області

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Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, юнак під час відпочинку з друзями публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали у закладі громадського харчування.

За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя.

Хлопець публічно кинув зображення гербу України до каміну / Фото прес-служби СБУ у Тернопільській області

Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Тепер юному вандалу з Польщі на 3 роки заборонений в&#039;їзд до України / Фото прес-служби СБУ у Тернопільській області

Співробітники СБУ висловлюють вдячність адміністрації закладу харчування та керівництву вишу, завдяки принциповості та патріотичній позиції яких вдалося оперативно розслідувати обставини інциденту.

Ось так герб виглядав до злочину / Фото прес-служби СБУ у Тернопільській області

Як повідомляв УНІАН, як свідчать результати останніх соцдосліджень у Польщі, ставлення поляків до українців наразі найгірше за останні 10 років.

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Теги: #Польща#Україна#Тернопільщина#вандалізм