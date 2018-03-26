У Дніпрі невідомі влаштували стрілянину в ресторані

Відразу після події винуватці інциденту зникли.

В одному з ресторанів Дніпра стався конфлікт між невідомими чоловіками, один з них застосував зброю.

Про це повідомляє місцеве видання «Информатор», посилаючись на начальника відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Дніпропетровській області Павла Карманова. Місцем конфлікту став один з ресторанів. Відразу після події учасники конфлікту зникли.

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«Очевидці розповіли, що конфлікт виник між двома невідомими. В ході конфлікту було зроблено постріл. З чого був постріл — очевидці не знають. Вони також повідомили, що після інциденту невідомі залишили заклад», — розповів Кишень.

За попередньою інформацією, інцидент стався близько години ночі.

На місці події працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, в липні минулого року в результаті стралянини на проспекті Гагаріна в Дніпрі загинули двоє АТОшников.