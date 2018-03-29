У потязі в Росію знайшли гранату з написом "Слава Україні!" - росЗМІ

Повідомляється, що вибуховий пристрій знаходився в консервній банці з написом "Слава Україні!",

У вантажному потязі № 3020, який прямував з Харкова до Білгорода прикордонники знайшли ручну гранату (імовірно РГД-5). Російська газета "Известия" пише, що вибуховий пристрій знаходився в консервній банці з написом "Слава Україні!", закріпленою на колісній парі. Потяг знаходився на 10-му шляху. Всі 54 вагони складу були порожніми. Як повідомляв УНІАН, раніше в Запоріжжі гранатою підірвали автомобіль.

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