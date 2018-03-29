У потязі в Росію знайшли гранату з написом "Слава Україні!" - росЗМІ

09:35, 29 березня 2018
Інциденти
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прп

Російська газета "Известия" пише, що вибуховий пристрій знаходився в консервній банці з написом "Слава Україні!", закріпленою на колісній парі.

Потяг знаходився на 10-му шляху. Всі 54 вагони складу були порожніми.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запоріжжі гранатою підірвали автомобіль.

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Теги: #Росія#граната#потяг