У потязі в Росію знайшли гранату з написом "Слава Україні!" - росЗМІ
09:35, 29 березня 2018Інциденти
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Повідомляється, що вибуховий пристрій знаходився в консервній банці з написом "Слава Україні!",
Ілюстративне фото
У вантажному потязі № 3020, який прямував з Харкова до Білгорода прикордонники знайшли ручну гранату (імовірно РГД-5).
Російська газета "Известия" пише, що вибуховий пристрій знаходився в консервній банці з написом "Слава Україні!", закріпленою на колісній парі.
Потяг знаходився на 10-му шляху. Всі 54 вагони складу були порожніми.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Запоріжжі гранатою підірвали автомобіль.
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