У Запоріжжі гранатою підірвали автомобіль (фото, відео)

Напередодні вибуху машина простояла біля під'їзду кілька днів.

У Запоріжжі вчора у дворі багатоповерхівки по вулиці Шкільній спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє 061.ua. За попередньою версією поліції, озвученої на місці події, спрацювала граната. Її кинули під припаркований біля під'їзду Mitsubishi Outlander.

ВІДЕО: YouTube 061.ua

У автомобіля пошкоджено днище, пробиті колеса, розбиті стекла, витекло паливо. Пізніше в поліції повідомили, що була підірвана граната РГД. На місці вибуху знайшли чеку.

Вибух пошкодив припаркований поруч LadaKalina. Її господар одразу ж відігнав її.

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В результаті вибуху ніхто не постраждав. Власники обох пошкоджених авто встановлені.

Поліцейські працювали на місці події кілька годин. Приїжджали офіцери керівництва ГУНП.

За словами мешканців будинку, біля якого стався вибух, Mitsubishi Outlander стояв біля під'їзду кілька днів. Про його власника на даний момент нічого невідомо.

Раніше в Києві в багатоповерхівці прогримів вибух.