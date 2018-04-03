Кривава ДТП у Харкові: патрульний розповів, що у Зайцевої не було при собі водійських прав

На момент ДТП у Харкові в Олени Зайцевої не було при собі ні водійського посвідчення, ні свідоцтва про реєстрацію.

Свідок у справі про смертельну ДТП у Харкові, інспектор патрульної поліції Євген Шестов, розповів, що на момент ДТП у Харкові Олена Зайцева не мала при собі документів.

Про це повідомляє 057.ua.

"На моє запитання з приводу водійського посвідчення, на законну вимогу у громадянки Зайцевої не було ні водійського посвідчення, ні свідоцтва про реєстрацію... спочатку Говорила, що лежали у неї в сумці, потім з'ясувалося, що у неї сумки з собою немає, вона показувала мені на телефоні фотографії. Сказали, що підвезуть", - розповів Шестов.

При цьому безпосереднім свідком ДТП Шестов не був.

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Свідка також запитали, чому він не склав адміністративний протокол, коли виявив, що у водія Lexus не було водійських прав та свідоцтва про реєстрацію.

"Я думав, що важливіше в той момент були житті людей. Ми робили дзвінки на "103". Мій напарник огородив місце події. А далі нас відправили на доопрацювання, оскільки до цього був виклик на Донець-Захаржевського", - сказав Євген.

Він також прокоментував стан Зайцевої: "Я не чув явних ознак алкогольного сп'яніння. Я не можу сказати, чи була вона під наркотичними речовинами. Вона перебувала в шоковому стані", - каже Євген.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще одна людина померла в лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування по справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.