У будівлі Пенсійного фонду в Києві живцем згоріла людина (фото 18+)

Наразі подробиці події з'ясовуються.

Людина згоріла під час пожежі в Києві на вулиці Каштановій, 6, де розташоване управління Пенсійного фонду Деснянського району.

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Про це в Instagram передає спільнота "Троєщина". "В результаті пожежі на Каштановій, 6, згоріла людина", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, приблизно о 4 ранку 3 квітня на вулиці Боголюбова (Софіївська Борщагівка) згоріли п'ять автомобілів. Причина загоряння встановлюється.

Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь перекинувся на автомобілі. Однак думки очевидців розділилися, дехто вважає, що це був навмисний підпал.