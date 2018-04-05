У будівлі Пенсійного фонду в Києві живцем згоріла людина (фото 18+)

16:23, 05 квітня 2018
Інциденти
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На Троєщині сталася пожежа, згорів чоловік / фото instagram.com/troyeshchyna

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Про це в Instagram передає спільнота "Троєщина". "В результаті пожежі на Каштановій, 6, згоріла людина", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, приблизно о 4 ранку 3 квітня на вулиці Боголюбова (Софіївська Борщагівка) згоріли п'ять автомобілів. Причина загоряння встановлюється.

Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь перекинувся на автомобілі. Однак думки очевидців розділилися, дехто вважає, що це був навмисний підпал.

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Теги: #смерть#Київ#пожежа