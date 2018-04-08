У столичному зоопарку сталася пожежа

20:19, 08 квітня 2018
Інциденти
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Фото УНІАН

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Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 18:01.

Як стало відомо, загорілася покрівля одноповерхового будинку. Площа пожежі становила 60 квадратних метрів.

В 18:37 вогонь було локалізовано, а о 18:50 - ліквідовано.

Загиблих і постраждалих немає. Тварини з приміщення, в якому сталося займання, були евакуйовані.

До гасіння залучалися 23 особи, а також 4 одиниці техніки.

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Теги: #Київський зоопарк#пожежа у Києві