У столичному зоопарку сталася пожежа

Загиблих і постраждалих немає. Тварини з приміщення, в якому сталося займання, були евакуйовані.

У столичному зоопарку сталася пожежа. Читайте такожУ зоопарку Харкова тварини поласували писанками (фото, відео) Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 18:01. Як стало відомо, загорілася покрівля одноповерхового будинку. Площа пожежі становила 60 квадратних метрів. В 18:37 вогонь було локалізовано, а о 18:50 - ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає. Тварини з приміщення, в якому сталося займання, були евакуйовані. До гасіння залучалися 23 особи, а також 4 одиниці техніки.

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