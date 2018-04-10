Киянин викинув з дев'ятого поверху собаку своєї матері

Мати злочинця відмовилася писати на нього заяву, проте до поліції звернулися волонтери.

На вулиці Семеренка у Святошинському районі Києва чоловік викинув з вікна дев'ятого поверху собаку, яка належала його матері.

Про це повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua. Зазначається, що чоловік раніше був судимий за крадіжку. Мати злочинця звертатися в поліцію відмовилася.

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«Мати заяву писати відмовилася, чекає напевно, коли «синуля» викине з вікна її. Свідки - діти. Тіло забрали і поховали у невідомому місці», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що волонтери намагаються притягнути злочинця до відповідальності на підставі показів свідків.

«Він вже починає загрожувати волонтеру та її мамі, які звернулися за допомогою і готові боротися до кінця, за справедливе покарання для вбивці», - зазначено в публікації.

Раніше повідомлялося, що в столиці група молоді або дітей прив'язала петарду на хвіст собаці і підпалила її. Від наслідків вибуху тварина загинула у страшних муках.