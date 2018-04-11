У Львові "замінували" три бізнес-центри
13:36, 11 квітня 2018Інциденти
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На місцях подій працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші служби
Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію / УНІАН
Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських бізнес-центрів.
Про це повідомляє «гаряча лінія» Львова з посиланням на ДСНС.
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Сьогодні, 11 квітня, в поліцію надійшла інформація про те, що о 12.00 на електронну пошту Центру безпеки міста надійшло повідомлення про замінування трьох львівських бізнес-центрів на вулицях Героїв УПА, Промислової та Богдана Хмельницького.
На місцях подій працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші служби. Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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