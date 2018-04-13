У центрі Києва пошкоджено водопровід

Після аварії автоцистерна з водою буде розташована біля будинку 55 по вул. Гончара.

В результаті проведення робіт на дощовій каналізації по вул. Гончара в столиці невідомою організацією пошкоджені водоводи.

Це спричинило великий витік води. Про це у Facebook повідомляє "Київводоканал".

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Внаслідок аварії від водопостачання відключено велику кількість будинків:

О.Гончара вул. - 57; 65-а; 74-а;74-б (5 поверхів 1 парадне); 52; 59 (13 поверхів 2 пар.); 62 (9 поверхів 5 пар.); 57-б; 62/70; 65; 76 (офіси); 55-б (інститут); 60 (6 поверхів 2 пар.);

Б.Хмельницького вул. - 94 (5 поверхів 2 пар.);

Бульварно-Кудрявська вул. - 23-е - пенсійний фонд.

"На місці працюють бригади "Київводоканалу". Після завершення обстеження буде визначено термін ліквідації аварії", - йдеться у повідомленні.

Раніше «Київводоканал» частково обмежував водопостачання в чотирьох районах столиці з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення від загальної схеми насосної водопровідної станції «Крутогірна».