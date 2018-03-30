В Києві рано вранці пролунав вибух, є постраждалий (відео)

Під час огляду місця події поліція вилучила залишки частин від запалу, обставини встановлюються.

У Святошинському районі Києва на вулиці Якуба Коласа близько 05.00 вибухнув автомобіль Range Rover, внаслідок цього дістав порання ніг власник іномарки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

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«До правоохоронців надійшла інформація, що на вулиці загорівся Range Rover, під час гасіння якого стався вибух. На місце пригоди прибули патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки. Правоохоронці встановили: коли власник до приїзду пожежних самостійно гасив автомобіль, він відкрив капот, після чого стався вибух. Потерпілий дістав поранення та був госпіталізований до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події поліція вилучила залишки частин від запалу. Наразі на місці працюють слідчі та оперативники для встановлення обставин виникнення пожежі та причин вибуху. Поліція на місці опитує ймовірних свідків.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня близько 23:00 у Харкові біля ресторану невідомі обстріляли групу осіб, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення.