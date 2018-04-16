В Одесі вантажівка зіткнулася з маршруткою: 11 постраждалих (відео)

Від сильного удару обидві машини перекинулися.

В Малиновському районі Одеси вранці 16 квітня зіткнувся маршрутний мікроавтобус і вантажний автомобіль, постраждали 11 осіб. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, аварія сталася близько 6:30 на перехресті вулиць Корнюшин і Кордонної.

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Водій вантажного автомобіля Mercedes рухався по вулиці Корнюшин з боку вулиці Малиновського. За попередніми даними, мікроавтобус Mercedes, який рухався по Кордонній, не надав переваги в русі вантажному транспорту, що і призвело до зіткнення. Від сильного удару обидві машини перекинулися.

"В результаті ДТП за медичною допомогою звернулися 11 осіб. На місці події працює слідчий", – йдеться в повідомленні. При цьому серед постраждалих опинився 6-річний хлопчик, якогг доставили в лікарню.