90-річний житель Львівщини поїхав відвідати могилу полковника УПА та загубився у Карпатах

15:35, 16 квітня 2018
Інциденти
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Чоловіка знайшли у задовільному стані та відправили додому / Фото УНІАН

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Як передає Zaxid.net, чоловік перебував у складі туристичної групи з Львівщини, яка приїхала відвідати могилу полковника УПА Василя Сидора на псевдо Шелест. Могила командира УПА знаходиться поблизу села Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Після повідомлення про зникнення о 19:00 місцеві надзвичайники розпочали пошукові роботи. До операції залучили 5 рятувальників із особового складу Осмолодського відділення ДСНС. Із настанням ночі о 01:30, 16 квітня, пошуки довелося призупинити. Рятувальну операцію відновили зранку о 7:00.

У прес-службі управління ДСНС в Івано-Франківській області ZAXID.NET повідомили, що вранці 16 квітня рятувальникам вдалося знайти чоловіка. Його стан задовільний. Після відповідного огляду і допомоги туриста відправили додому.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Івано-Франківщині врятували поляка та іспанку, які заблукали у Карпатах.

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