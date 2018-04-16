90-річний житель Львівщини поїхав відвідати могилу полковника УПА та загубився у Карпатах

Чоловіку довелося провести ніч у Карпатах - його знайшли тільки зранку.

У неділю, 15 квітня, в урочищі Яла на Прикарпатті загубився 90-річний мешканець м. Червоногоград. Інформацію про інцидент розповсюдило управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

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Як передає Zaxid.net, чоловік перебував у складі туристичної групи з Львівщини, яка приїхала відвідати могилу полковника УПА Василя Сидора на псевдо Шелест. Могила командира УПА знаходиться поблизу села Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Після повідомлення про зникнення о 19:00 місцеві надзвичайники розпочали пошукові роботи. До операції залучили 5 рятувальників із особового складу Осмолодського відділення ДСНС. Із настанням ночі о 01:30, 16 квітня, пошуки довелося призупинити. Рятувальну операцію відновили зранку о 7:00.

У прес-службі управління ДСНС в Івано-Франківській області ZAXID.NET повідомили, що вранці 16 квітня рятувальникам вдалося знайти чоловіка. Його стан задовільний. Після відповідного огляду і допомоги туриста відправили додому.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Івано-Франківщині врятували поляка та іспанку, які заблукали у Карпатах.