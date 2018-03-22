На Івано-Франківщині врятували поляка та іспанку, які заблукали у Карпатах

Молодих іноземних туристів знайшли до настання ночі та провели до колиби.

На Івано-Франківщині вчора ввечері рятувальники допомогли двом іноземним туристам, які заблукали в горах.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, надвечір 21 березня рятувальники Верховинського району отримали повідомлення про те, що під час спуску з гори Піп Іван до села Дземброня, поблизу гори Смотрич заблукали двоє туристів: поляк, 1992 року народження, та 24-річна іспанка.

«О 20:20 на схилі гори Вухатий камінь рятувальники знайшли туристів у задовільному стані. Їх провели до полонини Смотрич, де спільно з рятувальниками тимчасово зупинилась для перепочинку та ночівлі у пристосованій для перебування людей дерев’яній «колибі», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку, 22 березня заплановано продовження зведення туристів з полонини Смотрич до села Дземброня Верховинського району.

Як повідомляв УНІАН, при пошуках трьох заблукалих в Карпатах туристів рятувальники знайшли одного з них мертвим.