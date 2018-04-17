У Кривому Розі затримали одного з учасників смертельної ДТП

Також поліція встановила особи 6 загиблих у ДТП.

У Кривому Розі для проведення слідчих дій поліція затримала одного з учасників резонансної ДТП, яка сталася сьогодні вранці, водія автомобіля Mazda.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

«Водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження, затриманий. Наразі йому підозру не оголошено. З ним проводяться слідчі дії», - зазначила Старчевська.

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За її словами, крім водія, в салоні іномарки перебував пасажир. Ніхто з них не постраждав.

За даними поліції, наразі встановлено особи 6 загиблих у ДТП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 21 особа постраждала. Наразі госпіталізовано 15 людей.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

18 квітня у Кривому Розі оголошено День жалоби.