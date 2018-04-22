У Львові Lexus на швидкості в‘їхав в автобус: один загиблий і один травмований

Водій іномарки від отриманих травм помер під час надання йому медичної допомоги, водія автобуса доставлено до лікарні.

У Львові сьогодні, 22 квітня, внаслідок зіткнення позашляховика Lexus з автобусом «БАЗ», 34-річний водій іномарки від отриманих травм загинув, водія маршрутки доставлено до лікарні.

Про це УНІАН повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася о 04.00 на вул. Шевченка. Автомобіль Lexus з номерами харківської реєстрації на швидкості в’їхав в задню частину автобуса, який рухався спереду в попутному напрямку. Водій іномарки від отриманих травм помер під час надання медичної допомоги, водія автобуса доставлено до лікарні», - зазначила Добровольська.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомила у Facebook на сторінці громадської організації «Варта1», що співпрацює з правоохоронцями, громадський активіст Марія Воробець, іномарка рухалася містом на великій швидкості.

«Lexus на швидкості в’їхав в задню частину автобуса, який рухався спереду нього в попутному напрямку… Пасажирів в маршрутці не було. Автобус їхав десь 40 км/год без пасажирів, водій побачив лише як блиснули фари, далі – удар. Після того, як перекинувся автобус, він виліз через люк», - розповіла Воробець.