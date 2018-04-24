Залишив передсмертну записку: у столиці чоловік викинувся з даху котельні "Київенерго" (фото)

За словами очевидців, незадовго до НП чоловік переніс операцію із заміни суглоба і перебував на лікарняному.

У Святошинському районі Києва 64-річний чоловік впав з висоти близько 15 метрів. Медики зафіксували смерть.

Інцидент стався на вулиці Робочій, 1а. Будівля, з якої стрибнув чоловік — котельня "Київенерго", передає "Інформатор".

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У прес-службі поліції Києва повідомили, що при огляді тіла була знайдена передсмертна записка. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

На місці події працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Тіло відправлене на судмедекспертизу. Подальші обставини та причини інциденту будуть з'ясовувати правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня вночі у Святошинському районі біля будівлі «Київенерго» стався вибух. В результаті вибуху вибито дві двері, пошкоджено вікна та фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використовувати гранату.