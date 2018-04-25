Пожежа у передмісті Львова знищила туристичний автобус та іномарку

Вогнем знищено туристичний автобус та автомобіль Volkswagen, а також приміщення станції на площі 90 кв.м.

У передмісті Львова 24 квітня під час пожежі на станції технічного обслуговування повністю згоріли туристичний автобус та автомобіль Volkswagen.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, о 14:36 надійшло повідомлення про пожежу на станції технічного обслуговування в селі Сокільники Пустомитівського району. Ліквідація пожежі тривала понад годину. Рятувальники запобігли згоранню приміщення СТО і врятували від вогню 2 автобуси та автомобіль, які стояли у боксі.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Водночас вогнем знищено туристичний автобус та автомобіль Volkswagen, а також приміщення станції на площі 90 кв.м.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції області уточнили, що за попередніми даними «займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт».

Правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження, сума збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у передмісті Києва загорілася автокав’ярня із повним баком газу.