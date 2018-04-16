У передмісті Києва загорілася автокав’ярня із повним баком газу (відео)
01:19, 16 квітня 2018Інциденти
734
Люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони.
У Вишневому загорілася припаркована авітвка / фото pmg.ua
У Вишневому в припаркованому автомобілі-кав‘ярні виникла пожежа. Автівка має повний бак газу.
Про це повідомляє Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони.
«Екстрім-відео: у Вишневому в припаркованому автомобілі-кав‘ярні виникла пожежа. Автівка з повним баком газу. Люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони», – повідомляє спільнота.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter