У передмісті Києва загорілася автокав’ярня із повним баком газу (відео)

Люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони.

У Вишневому в припаркованому автомобілі-кав‘ярні виникла пожежа. Автівка має повний бак газу.

Про це повідомляє Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони.

«Екстрім-відео: у Вишневому в припаркованому автомобілі-кав‘ярні виникла пожежа. Автівка з повним баком газу. Люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони», – повідомляє спільнота.