У передмісті Києва загорілася автокав’ярня із повним баком газу (відео)

01:19, 16 квітня 2018
Інциденти
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У Вишневому загорілася припаркована авітвка / фото pmg.ua

Про це повідомляє Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони.

«Екстрім-відео: у Вишневому в припаркованому автомобілі-кав‘ярні виникла пожежа. Автівка з повним баком газу. Люди намагаються самостійно ліквідувати пожежу, до приїзду бійців пожежної охорони», – повідомляє спільнота.

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Теги: #пожежа#Вишневе