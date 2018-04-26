У Києві по гарячих слідах затримали викрадача велосипеда

38-річному злодію загрожує до шести років позбавлення волі.

Київські поліцейські упродовж доби затримали підозрюваного у викраденні велосипеда. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляється на сайті поліції Києва, зловмисник проник до коридору загального користування в одній із багатоповерхівок на проспекті Правди, звідки викрав велосипед. До чергової частини Подільського управління поліції звернувся власник та повідомив про інцидент.

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"Зловмисник за допомогою заздалегідь заготовлених інструментів пошкодив замок дверей до тамбуру. Звідти він викрав велосипед та втік", - повідомили у поліції.

Оперативники переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що до крадіжки причетний 38-річний киянин. Після комплексу розшукових заходів поліцейські затримали правопорушника. Викрадене повернули власнику.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві "полковник" на позашляховику підрізав велосипедиста і поскаржився на нього поліції.