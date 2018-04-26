У Києві злодій відкрив стрілянину з пістолета через пакет з їжею

Чоловік поставив пакет з продуктами на землю і почав дзвонити дружині, щоб вона скинула йому ключі з балкона. У цей момент повз проходили двоє людей. Вони схопили пакет з продуктами і почали тікати.

У четвер, 26 квітня, на вулиці Якуба Коласа чоловік вкрав пакет з продуктами і стріляв з пістолета у власника їжі.

Про це повідомляє "Інформатор".

Увечері в 23:00 по вулиці Якуба Коласа, 1в були чутні постріли, схожі на пістолетні. За словами потерпілого Миколи, у якого був розбитий ніс, він повертався додому на вулицю Ромена Роллана, 14 з продуктового магазину. Підійшовши до будинку, хлопець виявив, що забув ключі. Поставивши пакет з продуктами на землю, він почав дзвонити дружині, щоб вона скинула йому ключі з балкона. У цей момент повз проходили двоє людей. Вони схопили пакет з продуктами і почали тікати.

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Молодий чоловік не розгубився і погнався за ними. Він наздогнав одного з крадіїв, у якого був його пакет, і між ними зав'язалася бійка. Під час бійки грабіжник витягнув пістолет і вистрілив два рази, але не влучив у господаря продуктів. Хлопцеві вдалося вибити пістолет з рук зловмисника і повалити його на асфальт. Дружина потерпілого викликала поліцію.

На місце події приїхала швидка допомога допомогла хлопцеві, який став жертвою злодіїв. Йому розбили ніс. Також медики госпіталізували нападника з травмами голови. Другий злодій втік з місця події — його розшукує поліція. На місце до правоохоронців прибули підкріплення і СОГ. Останні знайшли біля під'їзду пістолет і ніж нападника.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали зловмисника, який 6 березня смертельно поранив бізнесмена на вул. Лютеранській у Києві.