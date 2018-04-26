В Києві затримали чоловіка, який вбив ножем бізнесмена

Затриманому оголошено про підозру, до суду скеровано клопотання про арешт.

Правоохоронці затримали зловмисника, який 6 березня смертельно поранив бізнесмена на вул. Лютеранській у Києві.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Завдяки скоординованій роботі прокурорів Київської місцевої прокуратури N6 та слідчих Печерського управління поліції м. Києва розкрито резонансний злочин, який стався у центрі столиці 6 березня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в одному з дворів на вул. Лютеранській невідомий чоловік завдав ножове поранення 37-річному бізнесмену, який прямував до своєї машини. Після вчинення злочину зловмисник втік, а поранений підприємець від отриманих травм помер в кареті швидкої.

Правоохоронці затримали зловмисника - 42-річного місцевого жителя, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

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Слідчі встановили, що під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в праве стегно, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

До Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.